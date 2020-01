Una serata per analizzare il voto alle regionali con il politologo Marco Valbruzzi

Il circolo Arci Prometeo promuove per domenica 2 febbraio, alle ore 20.45 presso la sede di vicolo Pasolini 6, un incontro per analizzare il voto alle regionali 2020, elezioni che hanno visto la vittoria del presidente uscente Stefano Bonaccini. Per farlo invita il politologo Marco Valbruzzi, che presenterà i dati delle analisi (studi sull’elettorato, flussi elettorali, elaborazioni cartografiche) portate avanti dall’Istituto Cattaneo di Bologna.

“L’Istituto Cattaneo da ormai 50 anni analizza comportamenti elettorali e interpreta le dinamiche delle elezioni: grazie a Marco Valbruzzi cercheremo da capire quali dinamiche spiegano la vittoria del centrosinistra e perché la Lega non sia riuscita a conquistare la Regione Emilia-Romagna - spiega Alessandra Festa, presidente del circolo - Queste elezioni rappresentano anche l’ultima tappa prima delle comunali faentine che si terranno in primavera, per cui sarà anche l’occasione per mettere sotto esame i risultati dei partiti e dei tanti candidati della nostra città”. Seguirà spazio interventi e dibattito con il pubblico.