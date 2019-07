Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Davide Ranalli eletto Presidente

Si è svolta lunedì la prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. All’ordine del giorno, la convalida dei consiglieri nominati dai Consigli comunali; la comunicazione in merito alla nomina in via provvisoria della Giunta dell'Unione; la comunicazione in merito alla costituzione dei gruppi consiliari e alla designazione dei capigruppo; l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio dell'Unione; gli indirizzi in merito alla durata in carica del presidente dell'Unione e l’elezione del presidente dell'Unione.

Davide Ranalli, sindaco di Lugo, è stato eletto presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con 21 preferenze, 6 schede bianche e una nulla. “L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha assunto una grande forza nel corso di questi anni, a volte complicati - ha dichiarato Ranalli - L’Unione è infatti nata nell’anno della grande crisi economica che ha sconvolto anche l’economia delle nostre comunità. Il processo che ha portato alla nascita di questa realtà è stato il frutto di uno sforzo politico messo in campo da tanti amministratrici e amministratori che hanno permesso di fare un passo in avanti verso la realizzazione di una delle prime Unioni per capacità di integrare i servizi in questi anni. Abbiamo saputo portare avanti servizi fondamentali per i cittadini, come quelli alla persona, che abbiamo raccordato con quelli sanitari. Proseguiremo con le politiche che abbiamo portato avanti in questi anni, come quelle a favore dell’ambiente, per una maggiore sicurezza dei cittadini e per le politiche educative. Abbiamo inoltre l’esigenza di determinare politiche urbanistiche non espansive, sulla traccia di quanto già fatto negli ultimi cinque anni. Ci tengo a ringraziare Luca Piovaccari perché ha saputo svolgere in maniera seria e determinata il ruolo di presidente dell’Unione”.

Nel corso della seduta sono stati convalidati i consiglieri nominati dai Consigli comunali: Stefano Folicaldi, Antonio Melandri, Valentina Marangoni, Fiorenzo Bombardini, Matteo Giacomoni, Giulia Baccherini, Rita Brignani, Andrea Sangiorgi, Linda Melandri, Matteo Mingazzini, David Morini, Mara Savioli, Giacomo Baldini, Gianmarco Rossato, Paola Dalla Valle, Fabrizio Lolli, Salvatore Cacciatore e Mara Taroni (Partito Democratico); Anna Garuffi (Con i Cittadini); Cristiano Ercolani e Simonetta Bosi (Vivi Bagnara); Matteo Parrucci, Matteo Baioli e Federigo Bedeschi (Insieme per Sant’Agata nell’Unione); Stefano Gemignani (Movimento 5 Stelle); Enrico Zini, Claudio Baldini, Barbara Magnani e Maria Elena Morra (Lega Romagna); Oriano Casadio (Centro Destra per l’Unione) e Italo Di Giacomo (Reagiamo Conselice). I capigruppo sono Stefano Folicaldi (Pd), Matteo Parrucci (Insieme per Sant’Agata nell’Unione), Cristiano Ercolani (Vivi Bagnara), Stefano Gemignani (M5S), Enrico Zini (Lega Romagna), Oriano Casadio (Centro Destra per l’Unione); Anna Garuffi (Con i Cittadini).

Presidente del Consiglio dell’Unione è stata eletta Rita Brignani (Pd), con 22 voti favorevoli, sei astenuti. Vice presidente è invece Enrico Zini (Lega Bassa Romagna), eletto con 24 voti favorevoli, un contrario e tre astenuti. “Vi ringrazio per la nuova opportunità personale e politico-istituzionale che mi viene data questa sera - ha dichiarato Brignani subito dopo l’elezione - Sono consapevole della responsabilità che assumo con questo incarico e metto a disposizione il massimo impegno affinché questa assemblea possa lavorare nel modo più proficuo possibile”.