Vaccini, infiltrazioni negli ospedali e salute mentale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 23 alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta ci saranno due comunicazioni su delibere di giunta relativamente a regolamento di contabilità del secondo semestre 207 e regolamento di contabilità su "Approvazione progetto preliminare definitivo/esecutivo per interventi per la circolazione e la sicurezza stradale in attuazione ai piani della mobilità - anno 2017 - prelevamento dal fondo di riserva".

Sarà data risposta al question time su “Razzismo antisemita su muro del Comune”. Si darà poi risposta a cinque interrogazioni: “Infiltrazioni d'acqua dal soffitto dei distretti ospedalieri di Ravenna e Lugo”, “Salute mentale in depressione a Ravenna”, “A Ravenna vaccinazioni meningite in 90 giorni per soggetti in età pediatrica e in 30 per gli adulti”, “Lo stato di abbandono dell'immobile ex Sert sito in via Rocca ai Fossi” e “Un'opportunità che va colta: un nuovo presidio e polo didattico per i Vigili del fuoco a Marina di Ravenna".

Successivamente saranno discusse due proposte di deliberazione: “Alienazione, mediante trattativa privata diretta previa sdemanializzazione, di relitti di terreno ubicati in località Savarna” e "Programma delle attività connesse al servizio di Protezione civile del comune di Ravenna triennio 2018-2021”. Infine saranno discussi i seguenti cinque ordini del giorno: “Su misure per mettere in equilibrio economico finanziario la Fondazione parco archeologico di Classe RavennAntica”, “Sulla dismissione della partecipazione in Aser”, “Sullo scioglimento e liquidazione della societa Azimut spa previa reinternalizzazione dei servizi ad essa affidati”, “Sulla dismissione della partecipazione in Ravenna farmacie”, “Sulla dismissione della partecipazione in Sapir spa”.