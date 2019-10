Valle della Canna, Fratelli d'Italia: "Ipocrisia di chi amministra"

"Venerdì 27 settembre il Sindaco di Ravenna era in prima fila alla manifestazione promossa da Greta Thunberg a favore del clima e lo stesso può dirsi delle forze di maggioranza che, sia a livello locale che nazionale, hanno appoggiato le istanze della giovane Svedese. Contrariamente a molti altri non critico Greta, infatti, è sempre giusto sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema reale quale è l’inquinamento. Quello che invece critico è l’ipocrisia, anche sui temi ambientali, di chi ci amministra".

Sulla questione del disastro alla Valle della Canna è intervenuto anche Alberto FErrero, portavoce provinciale a Ravenna di Fratelli d'Italia.

"È facile, infatti, manifestare e sostenere determinate istanze quando queste riguardano temi importanti, ma spesso generici; al contrario non è altrettanto facile affrontare e risolvere problemi concreti. Mi sto riferendo alla scellerata gestione che l’Amministrazione, ormai da anni, sta tenendo della Valle della Canna, zona umida di rara bellezza e rifugio di animali acquatici. Purtroppo tutti gli anni ci sono episodi in cui la mala gestione si appalesa sempre di più. Qualche anno fa ci fu, in piena estate, la moria dei pesci, poiché qualcuno si era dimenticato di rifornire la valle di acqua. Adesso, sempre per un motivo simile, la moria è degli uccelli di valle che a migliaia stanno morendo e, nella migliore delle ipotesi, solo uno su dieci farà ritorno nella valle".



"Per di più, all’origine di questa moria ci sarebbe il botulino aviare, sviluppatosi nell’acqua stagnante, che, se è innocuo per l’uomo, non lo è per altri uccelli che potrebbero così infettarsi ed aumentare ulteriormente l’epidemia. Tutto ciò in passato non avveniva, ma la gestione della valle era in capo ai cacciatori che ne curavano la manutenzione, ma anche qui, forse, l’ipocrisia ha prevalso e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti" ha concluso Ferrero