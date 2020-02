Verlicchi (La Pigna) presenta il progetto della pista ciclabile Classe-Fosso Ghiaia-Mirabilandia

Veronica Verlicchi, capogruppo de "La Pigna", invoca la pista ciclabile tra Classe e Mirabilandia. "Sono decenni che i sindaci Pd promettono ai ravennati - puntualmente non mantenendo – ed in particolare ai residenti di Classe e Fosso Ghiaia, la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi queste località - evidenzia -. Si tratta di un'opera fondamentale che potrebbe consentire, peraltro, lo sgravio del traffico da e per Mirabilandia, consentendone il raggiungimento anche in bicicletta, in un'ottica di sviluppo della mobilità sostenibile e del “bike tourism”".

"A fronte della totale inerzia dell'amministrazione del sindaco De Pascale, che come sempre si attiene fedelmente al solco drammaticamente inutile tracciato dai suoi predecessori, il nostro ingegner Andrea Barbieri ha provveduto ad elaborare un'idea progettuale della pista ciclabile - prosegue Verlicchi -. L'obiettivo del progetto è quello di collegare le località di Classe e Mirabilandia passando attraverso Fosso Ghiaia, rispettando un impegno che recentemente abbiamo assunto durante un incontro richiesto da diversi residenti delle suddette località. Incontro nel quale ci hanno chiesto un impegno in Consiglio comunale per avanzare la proposta di realizzare la pista ciclabile nel più breve tempo possibile. Lo stesso progetto, peraltro, si inserisce in un più ampio contesto di messa in sicurezza della località di Fosso Ghiaia che comprende altresì la realizzazione della bretella, inserita nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti e per la quale avviamo già presenterò le nostre idee progettuali nel 2019".