Verlicchi (La Pigna): “Varianti di Mezzano e Fosso Ghiaia: basta attese”

"Uno dei tanti esempi della manifesta incapacità amministrativa del Pd di governare Ravenna é rappresentato dalla mancata realizzazione delle varianti di Mezzano e di Fosso Ghiaia. Varianti la cui realizzazione é assolutamente indispensabile per garantire la sicurezza ai residenti. Le richieste e le proteste dei cittadini residenti in quelle località sono inascoltate da decenni perché al Pd non interessa risolvere i problemi. L’unica soluzione, per de Pascale e per il suo partito, é l’installazione degli autovelox a Fosso Ghiaia e a Camerlona che di certo non offrono un rimedio concreto ai disagi ed ai rischi dei cittadini e degli automobilisti. Assicurano, però, nuove e laute entrate per le casse del Comune." E' quanto dice Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna

"É dal 1985, cioè da oltre 33 anni che si parla della variante di Fosso Ghiaia. E per quanto riguarda la variante Camerlona - Mezzano - Glorie i tempi non sono molto diversi. Ciò che scoraggia é che la variante di Fosso Ghiaia sia stata, addirittura, tolta dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2010-2020 senza che il Sindaco di Ravenna se ne accorgesse. Questo rappresenta un grosso ostacolo per la realizzazione del progetto da parte di Anas. Nessun risultato positivo, insomma, in tutti questi decenni nonostante la Regione Emilia Romagna abbia avuto alla sua Presidenza, per oltre 15 anni, alla Presidenza il ravennate Vasco Errani e come sottosegretario alle infrastrutture l’ex Sindaco Giordano Angelini" attacca Verlicchi.

"Negli stessi anni, però, sono state realizzate le varianti di Alfonsine e di Savio di Cervia: Comuni più piccoli che sono stati in grado di risolvere il loro problema. I residenti di Fosso Ghiaia di Camerlona e di Mezzano non possono aspettare ancora. Per scuotere de Pascale e la sua giunta, ho depositato da qualche settimana una mozione che verrà discussa a breve nella commissione consiliare dedicata e poi votata in Consiglio comunale: l’Amministrazione deve prendere impegni concreti affinché Regione ed Anas svolgano con tempestività tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle varianti di Fosso Ghiaia e Camerlona - Mezzano. De Pascale é Sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna nonché Presidente dell’ANCI Emilia-Romagna: utilizzi le sue cariche per portare ad una soluzione immediata questi 2 problemi"