Verso le elezioni, il Popolo della Famiglia raccoglie firme per la presentazione delle proprie liste

Sabato dalle 16 il Popolo della Famiglia Ravenna sarà impegnato in un banchetto con gazebo in piazza Einaudi, e domenica dalle 9:30 in via Berlinguer, adiacente alla Chiesa di San Paolo, per raccogliere le firme per la presentazione delle proprie liste per le elezioni del nuovo Parlamento. Nell’occasione saranno presenti i candidati Stefano Gardini e Carla Camerani.