Verso le elezioni, prosegue la campagna di ascolto nei circoli del Pd

Prosegue la campagna di ascolto nei circoli del Pd di Ravenna per discutere sull’operato dei governi a guida Pd e sui temi e i programmi de mettere al centro dell’azione parlamentare dem nella prossima legislatura per i territori ravennate e per l’Italia Tante le assemblee in programma anche nel weekend. Si comincia venerdì con l’incontro alla Sala Strocchi al quale parteciperanno l’assessore Roberto Fagnani e Libero Asioli. Nella stessa giornata il consigliere regionale Gianni Bessi interverrà al circolo del lavoro delle Bassette e il segretario comunale del Pd Marco Frati sarà a Mezzano.

Sabato sono previste riunioni a Porto Corsini che riunisce anche i circoli di Marina Romea e Casalborsetti. I due parlamentari, Alberto Pagani e Stefano Collina parteciperanno invece all’assemblea del circolo Casadei Monti, organizzata presso il Mama’s Club domenica alle 9.30. Lunedì poi incontri a San Zaccaria con Gianni Bessi, nelle Ville Disunite con il capogruppo in consiglio comunale, Fabio Sbaraglia, nelle Ville Unite con Alberto Pagani e a Piangipane con l’assessore regionale Andrea Corsini. Martedì Libero Asioli e Stefano Collina saranno presenti al circolo Approdo. Andrea Corsini e Marco Frati saranno invece a Marina di Ravenna con tutti i circoli del mare. Si chiude mercoledì a Savarna con Marco Frati e Roberto Fagnani e con il circolo del lavoro del Porto insieme a Gianni Bessi.