Via Baccarini, la proposta di Forza Italia: "Pedonalizzare un tratto e riaprirne un altro al traffico"

Pedonalizzare via Baccarini fino a via Rondinelli e riaprirla al traffico da via Rondinelli a via San Mama. E' la proposta di Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia a Ravenna e candidato a consigliere regionale.

"L’ennesima conferma dell’intenzione della giunta ravennate di pedonalizzare via Baccarini non ci stupisce, essendo nota da anni - spiega Ancarani - Forza Italia tuttavia ritiene da sempre che essa abbia un senso esclusivamente fino via Rondinelli, ovvero nel tratto esattamente prospicente alla Biblioteca Classense. Per quanto riguarda invece il tratto successivo, ovvero quello tra via Rondinelli e via San Mama, ad avviso di Forza Italia esso sarebbe non solo da non pedonalizzare, ma da riaprire completamente al traffico spegnendo il Sirio di via Rondinelli. La totale chiusura al traffico di via Baccarini, infatti, contribuisce all’aumento del traffico su viale Randi e su via Piave aumentando i chilometri percorsi e conseguentemente lo smog. In tal senso era già arrivata una disponibilità di massima dell’assessore Fagnani, che rispondendo a un question time in consiglio comunale si era espresso non negativamente su tale ipotesi. Ci aspettiamo dunque che la giunta sia ancora dell’avviso di pedonalizzare solo il primo tratto e di riaprire completamente al traffico il secondo".