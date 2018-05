Via Caprera e via Calatafimi, LpRa: "Asfaltature necessarie nei marciapiedi"

"Inserire i lavori nei marciapiedi di via Caprera e via Calatafimi tra i lavori con carattere di urgenza". La richiesta al presidente del Consiglio territoriale del centro urbano è a firma del capogruppo di Lista per Ravenna, Stefano Donati. "Alcuni residenti di via Calatafimi e di via Caprera, due strade in congiunzione tra loro che si diramano dalla via Faentina, ci hanno segnalato come i lavori per la realizzazione dei marciapiedi, iniziati nel lontano 1970, non sono stati ad oggi ancora terminati con la dovuta asfaltatura, forse per l’incredibile dimenticanza di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, o forse per scelta, dettata da una sfortunata scala delle priorità dei lavori che ha sempre posto queste due vie in fondo alla classifica predisposta dai vari assessori ai lavori pubblici - afferma Donati -. Ma i ragazzi di allora oggi sono un po’ meno giovani. Tra i residenti vi sono molte persone anziane obbligate a prestare molta attenzione a camminare, oppure che necessitano di deambulatori per potersi muovere in autonomia. In entrambi i casi, si trovano a dover affrontare dei veri e propri terreni scoscesi, accidentati e sassosi, rischiando più volte di inciampare e cadere, quando riescono ad avanzare".