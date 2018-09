Via Silvio Pasi, Bignami (Forza Italia): "Il Ministero revochi l'intitolazione"

“Il Ministero dell’Interno si attivi, attraverso la Prefettura competente, per ottenere la revoca dell’intitolazione della strada a Silvio Pasi nel comune di Conselice”. E’ la richiesta che il deputato di Forza Italia, Galeazzo Bignami, ha formalizzato attraverso una interrogazione parlamentare. “Nel comune di Conselice – spiega Bignami - esiste una via intitolata a Silvio Pasi, noto partigiano che operò in Romagna al termine della Seconda Guerra Mondiale. La via in questione si trova nella frazione di Lavezzola e l’intitolazione risale al 1980. Come testimoniato da diverse fonti storiche, Pasi fu accusato, insieme ad altri dodici ex partigiani, delle uccisioni nella tenuta della famiglia Manzoni-Ansidei a Lugo, nella notte tra il 7 e l’8 luglio 1945. Per quegli omicidi Pasi fu condannato, nel 1953, insieme agli altri dodici, all’ergastolo per omicidio aggravato e a cinque anni di reclusione per soppressione di cadavere”.

“Una vicenda mai del tutto chiarita e sulla quale mai è intervenuta nemmeno una impronta di umana pietas volta a una necessaria e doverosa riappacificazione storica – precisa Bignami -. Nel 2008, per esempio, la maggioranza di sinistra del Consiglio comunale di Lugo rifiutò di intitolare una strada alla contessa Beatrice Manzoni, donna fortemente inserita nel tessuto sociale del territorio e che fu presidentessa internazionale della conferenza femminile di San Vincenzo de’ Paoli. I conti Manzoni-Ansidei furono prelevati dalle loro abitazioni alla fine della Seconda Guerra Mondiale da un gruppo di partigiani che sequestrarono la contessa Beatrice Manzoni, i tre figli (Giacomo, Luigi e Reginaldo), la domestica della casa, Francesca Anconelli, e il cane di famiglia. I corpi martoriati furono ritrovati nel 1948 quando uno degli indagati confessò il delitto. Appare quantomeno inopportuno, per non dire vergognoso, che ancora oggi il Comune di Conselice perseveri nel mantenere l’intitolazione di una strada a chi si macchiò di tali crimini".