Il vicesindaco Fusignani candidato alle elezioni europee: "Punto di ripartenza per i Repubblicani"

Il Partito repubblicano di Ravenna è a fianco di Eugenio Fusignani: martedì, infatti, il vicesindaco di Ravenna ha depositato l'accettazione della candidatura nelle liste di "+Europa" nella Circoscrizione Nord-est per le elezioni europee 2019. "E' un importante punto di ripartenza per i Repubblicani, che in una competizione nazionale ritroveranno un nome su cui convergere - commenta il segretario comunale del Pri Stefano Ravaglia - Tutti i Repubblicani devono in questo momento ringraziare il vicesindaco di Ravenna per questa opportunità e lavorare affinché l'impegno si traduca in un successo. Personalmente considero questa candidatura come un primo passo in un progetto che deve guardare al futuro, non solo dal punto di vista elettorale, ma anche e soprattutto politico: c'è bisogno in Italia di una forza laica, progressista, europeista che vada a colmare il vuoto lasciato da un Pd che con la segreteria Zingaretti, si ricolloca decisamente a sinistra. Sul piano personale, ringrazio Eugenio perché con la sua candidatura dà un grande ruolo alla federazione ravennate del Pri, che già si era delineata nel 49esimo Congresso nazionale".