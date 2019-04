Villa San Martino, le richieste dei residenti: scuola, viabilità e banda larga

Scuole, infrastrutture, connessione internet e difficoltà a comunicare con l’amministrazione. Sono questi i problemi evidenziati dai cittadini di Villa San Martino durante un’assemblea pubblica tenutasi martedì sera al centro civico con Davide Solaroli, candidato sindaco a Lugo per Buona politica, Lega e centrodestra.

"I residenti hanno chiesto più attenzione per trasporto scolastico e piste ciclopedonali per la sicurezza la provinciale Bagnara con la sua mole di traffico pesante - spiega Solaroli - Sono stati inoltre denunciati i ritardi sul progetto del passaggio a livello di Zagonara che taglia i due il paese, sulla banda larga (con imprenditori pronti a fare la propria parte) e la difficoltà a esser ricevuti dall’amministrazione proprio per esporre le criticità. Ribadendo l’importanza dell’aeroporto e della scuola elicotteristi, ho assunto l’impegno di essere più vicino ai problemi di Villa San Martino. Una corretta gestione dei beni comuni non può prescindere da un bilancio realmente partecipato. Non si mettono i cittadini di fronte a scelte compiute presentando progetti già completi ma si destina alle frazioni una quota di bilancio dando autonomia sulle scelte. Ringrazio i residenti – conclude - per la grande partecipazione: è un ottimo segnale, significa che c’è voglia di dibattere e, soprattutto, di cambiare”.