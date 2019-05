Volley, l'under 13 di Teodora Mib Service si qualifica per la Final Four regionale

È un cammino che fino ad ora non ha conosciuto sconfitte, quello dell'under 13 della Teodora Mib Service, che le consente l'accesso alla Final Four Regionale di categoria in programma domenica 2 giugno in provincia di Modena, dove contenderà il titolo di campione dell'Emilia Romagna ad Anderlini Modena, Estense Ferrara e Mondial Carpi.

Le giovani ravennati hanno meritato il posto tra le migliori quattro della regione in virtù del successo riportato nel concentramento interprovinciale disputato sabato a Monte San Pietro nel bolognese, al quale hanno partecipato grazie alla vittoria del campionato territoriale di Ravenna, dove hanno avuto la meglio 2-1 (12-25, 25-15, 25-15) in una semifinale dai due volti contro Cattolica e 2-0 (25-7, 25-15) in una finale a senso unico contro Manfredini Ferrara. Per la Teodora Mib Service, per l'occasione in partnership con Avis, arriva dunque anche in questa stagione la soddisfazione di partecipare ad una finale regionale giovanile, peraltro unica compagine ravennate a riuscirci, in ambito femminile. Anche nella stagione scorsa il sodalizio del presidente Nardi fu l'unico a rappresentare Ravenna in una Final Four dell'Emilia Romagna, la categoria era l'under 14, ed arrivò l'argento in regione ed il 7° posto alle finali nazionali.

Quest la rosa guidata da Mattia Focchi e Mariagrazia Montevecchi: Agnese Benzoni, Sara Caroli, Sofia Casali, Alessia Catalani, Asia Catalani, Emma Dall'Oppio, Giada D'Ischia, Miriam Kratou, Martina Matrone, Rebecca Monti, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli. In questa categoria giovanile Ravenna, con la direzione tecnica di Grazia Montevecchi, raggiunge la finale dell'Emilia Romagna per la terza volta in quattro stagioni (nelle precedenti due occasioni arrivarono due titoli regionali); al Campione Regionale - per l'under 13 la federazione non prevede la fase nazionale - andrà il diritto a partecipare al torneo 'Pallavolo Domani', rassegna riservata alle formazioni vincitrici del titolo nelle regioni di Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli, quest'anno in programma a Vittorio Veneto entro fine giugno.