Elezioni a Russi, una serata sul tema 'Prevenzione e salute'

Mercoledì sera alle 20:30 alla Sala Polivalente a Russi in Via Cavour Andrea Flamigni, candidato sindaco della lista Civica Russi Libera e Sicura, presenta una serata aperta alla cittadinanza sul tema "Prevenzione e Salute". "Dati ISTAT alla mano - afferma Flamigni - le aspettative di vita alla nascita in Italia sono in costante continua crescita. Quasi 81 anni per gli uomini e poco meno di 85 per le donne. Notevoli sono stati i progressi che nel corso degli ultimi decenni ci hanno consentito di raggiungere questi ragguardevoli livelli. E' importante però anche la qualità della vita e come ci si invecchia". A tal proposito un pool di esperti tra cui Michele Giovannini, specialista in Allergologia e Pneumologia, parlerà di agenti inquinanti outdoor e patologie alle vie respiratorie. Tema molto sentito sul territorio per il prossimo avvio della Centrale a Biomasse. Interverrà anche Stefano Pace trattando il tema della Cardioprotezione e defibrillazione precoce. "Investire in prevenzione - prosegue Flamigni - permette di migliorare la qualità della vita e di risparmiare in futuro".