A Ravenna il Congresso nazionale della Società italiana di Nefrologia Pediatrica

Ravenna ospiterà la 34esima edizione del congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (Sinepe) che si svolgerà dal 7 al 10 novembre presso il Palazzo dei Congressi. E’ un evento unico, mai approdato in Emilia-Romagna con una valenza scientifica di grande rilievo. Parteciperanno i più grandi esperti nazionali delle patologie renali a livello Pediatrico.

Per tre giorni ci si confronterà sulle attualità e le prospettive nell’ambito di questa disciplina specialistica Pediatrica che negli ultimi anni sta incrementando le sue conoscenze con risultati sempre più lusinghieri in termini di diagnosi e di progetti di cura specifici e qualificati. Il Congresso coinvolgerà tutte le figure professionali che si prendono cura dei pazienti pediatrici con problemi nefro-urologici: dagli infermieri, ai medici ospedalieri, ai pediatri nefrologi, fino a i Pediatri di famiglia, coinvolgendoli in eventi specifici.

Si partirà la mattina di mercoledi 7 con il Simposio Infermieristico dove la discussione tra le varie realtà motiverà sicuramente una condivisione razionale dei percorsi e delle modalità assistenziali. Dal primo pomeriggio di mercoledi inizieranno le varie sessioni mediche che proseguiranno fino al pomeriggio di venerdi 9 novembre. La giornata conclusiva di sabato sarà dedicata ad un seminario congiunto con i Pediatri di libera scelta con la definizione di alcuni protocolli condivisi. Il congresso sarà anche il cuore centrale per la riunioni dei registri delle singole patologie nefrologiche, dei gruppi di studio e per la presentazione e la discussione delle esperienze dei singoli centri italiani. Saranno presenti anche le associazioni dei familiari che seguono le malattie nefro- urologiche pediatriche a livello nazionale. L’organizzazione dell’evento ha visto la partecipazione dell’Unità Operativa della Pediatria e Neonatologia di Ravenna in collaborazione con le altre Pediatrie della AUSL della Romagna, la Nefrologia Pediatrica di Bologna e il consiglio Direttivo della Sinepe.