Apre al pubblico un laboratorio per iniezioni intramuscolari in centro storico

Da lunedì 17 settembre, alle 8.30, nella sede dell’ufficio decentrato di via Maggiore 120/122 sarà attivo un ambulatorio per iniezioni intramuscolari. Il servizio, completamente gratuito e reso possibile grazie alla collaborazione con le associazioni Ada, Auser e Anteas, sarà in funzione dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 9,30, previa prenotazione allo 0544482616, oppure presentandosi all'ufficio Pronto Farmaco, in via Maggiore 120/122, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 11,30. Tale servizio è rivolto a cittadini e cittadine over 60 e a chi si trova in condizioni di fragilità. E' importante presentarsi muniti di copia di ricetta medica, farmaci prescritti e siringhe adeguate.