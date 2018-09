"Bimbi sicuri": parte il progetto di primo soccorso pediatrico rivolto alle famiglie

Riaprono il 12 ottobre gli incontri formativi rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 5 anni per fornire suggerimenti pratici, attraverso esempi e modelli chiari e alla portata di tutti, per le situazioni di emergenza sanitaria e pediatrica in attesa dell’intervento del soccorso sanitario qualificato. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza partendo dai principi di base del primo soccorso pediatrico.

Quello di venerdì 12 ottobre è il primo dei cinque incontri previsti. Un precedente ciclo di incontri si è svolto nella scorsa primavera. Tra gli argomenti che saranno trattati la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, pillole di pronto soccorso, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, il massaggio cardiaco nel lattante e nel bambino e la chiamata di soccorso, il numero 118/112. E’ prevista una prima parte teorica ed una seconda pratica.

Nella seconda fase i partecipanti proveranno, attraverso l'utilizzo di manichini pediatrici (lattante o bambino), le manovre di rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno ogni venerdì e, precisamente, il 26 ottobre, il 9 e il 30 novembre, il 14 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede del centro per le famiglie, in via Gradisca 19. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni Centro per le famiglie in via Gradisca 19, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, telefono 0544485830, e-mail informa famiglie@comune.ra.it, facebook: Centro per le famiglie Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.