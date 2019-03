Venerdì saranno inaugurati nel territorio di Cotignola tre nuovi defibrillatori, donati alla comunità dall’associazione Vita Cuorevivo di Barbiano. Si comincia alle 10.30 a Cassanigo, presso il circolo parrocchiale, dove è stato installato il primo defibrillatore, grazie agli introiti della festa dell’Unità di Cotignola dello scorso anno. Si prosegue alle 11 al complesso di San Francesco, dove il defibrillatore è stato installato grazie alla donazione degli organizzatori della festa della Madonna di Budrio. Ultima tappa alle 11.30 circa sotto il portico del municipio, in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà collocato il terzo apparecchio, frutto dei proventi raccolti dal centro sociale “Il Cotogno” in occasione della manifestazione “E Trèb in piaza”. Al termine sarà offerto un piccolo buffet.