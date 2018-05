Fascicolo sanitario elettronico: come funziona? Un incontro per scoprirlo

Martedì 29 maggio, dalle 17, nella sala Buzzi in via Berlinguer 11 si terrà un incontro pubblico dedicato al Fascicolo sanitario elettronico nell’ambito del progetto “Pane e internet” della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune. Durante l'incontro saranno fornite tutte le indicazioni utili per imparare a consultare e stampare i propri referti ma anche a prenotare, spostare o disdire visite ed esami specialistici, pagare i ticket sanitari, cambiare il medico di famiglia, consultare i tempi di attesa delle visite specialistiche e tanto altro. Sarà presente un formatore esperto che fornirà ai partecipanti informazioni utili e consigli pratici sui servizi disponibili per tutti i cittadini attraverso sito web www.fascicolo-sanitario.it La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Per informazioni: 0544482815 oppure rgardini@comune.ra.it

Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è la raccolta online di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute di una persona. Cresce nel tempo: si alimenta, conserva e organizza la raccolta completa della storia sanitaria di ognuno. I documenti che lo costituiscono sono quelli prodotti dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e, progressivamente, dalle strutture private accreditate. Ognuno può alimentarlo caricando autonomamente ulteriore documentazione. Dal Fse si possono effettuare le prenotazioni e i pagamenti perché è integrato con il sistema di prenotazioni CUPWeb e il sistema di pagamento online dei ticket sanitari PagOnline.