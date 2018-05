Fascicolo sanitario elettronico: in tanti all'incontro per capire come funziona

Più di 50 persone hanno partecipato all'incontro di presentazione sulle funzionalità del Fascicolo sanitario elettronico, che si è svolto nel pomeriggio di martedì nella sala Buzzi. I partecipanti hanno assistito alla conferenza tenuta da Fiorella Patanè della Divisione sanità digitale della società Cup 2000 di Bologna, che ha fornito ai partecipanti informazioni utili e consigli pratici sui servizi disponibili per tutti i cittadini attraverso il sito web www.fascicolo-sanitario.it della Regione Emilia Romagna.

L'iniziativa è stata organizzata dal Servizio Decentramento del Comune di Ravenna, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, nell'ambito del progetto Pane e Internet e giunge al termine di un calendario di incontri dedicati ai servizi digitali offerti ai cittadini da parte delle amministrazioni ed agenzie pubbliche. Da segnalare la presenza di numerosi tutor volontari che operano nelle sedi decentrare del Comune di Ravenna per l'insegnamento dell'informatica di base ai cittadini over 60; in questo modo le informazioni essenziali acquisite durante l'incontro andranno ad arricchire il programma didattico svolto durante i corsi, che sono gratuiti ed aperti a tutti i i cittadini over 60. L'incontro è durato ben oltre l'orario stabilito proprio per le numerose domande dei presenti.