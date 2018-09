Inaugura il primo defibrillatore pubblico nel centro storico della città

Non si può mancare ad un avvenimento dove la sicurezza si sposa perfettamente con il turismo e trasforma Ravenna a pieno titolo tra le città europee più cardio protette: il secondo defibrillatore pubblico in città. L'Associazione "Cuore e Territorio, riferisce il presidente Giovanni Morgese, ha avuto come prezioso alleato, da subito, l’attento assessore Roberto Fagnani, che insieme già inaugurò il 10 gennaio 2016 il primo "salva vita" H/24, cioè funzionante nell’arco di tutta la giornata, nel cuore del centro storico e turistico di Piazza del Popolo.

Una “battaglia” avviata spalla a spalla con il il Presidente dell’Associazione “Ravenna Cammina” Ivo Angelini che donò il defibrillatore alla città di Ravenna per ricordare il loro socio scomparso, Riccardo Montanari. Il 24 settembre alle 21.15 si terrà l’inaugurazione dell’ installazione del “salva vita” nel cuore del salotto di Ravenna: viale Cavour, all'altezza “Porta Adriana”, dedicata a una socia di Cuore e territorio che si è distinta in vita per il suo impegno per la cardio protezione, Carmela Destro Pace.