L'Ausl cerca infermieri a tempo indeterminato: come prepararsi al concorso

E' imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso pubblico che l'azienda Ausl della Romanga intende bandire per la copertura di 5 posti di infermiere. La Uil Fpl organizza un corso di preparazione al concorso, con lezioni che verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici di questo tipo: gli elementi di conoscenza acquisiti potranno essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti.

Docenti qualificati elaboreranno un percorso di studi teorico-pratico. Il corso, aperto a tutti, è gratuito per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, al luogo, agli orari e ai giorni delle lezioni verranno comunicate ai partecipanti direttamente dai funzionari della Uil Fpl.