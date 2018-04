'La casa della salute per guadagnare salute': il mondo della sanità incontra i cittadini

L’Ausl della Romagna e il consiglio territoriale di Mezzano promuovono mercoledì 18 aprile dalle 20.30 nella sala polivalente Zannoni (piazza della Repubblica 5) nell’ambito del progetto “La casa della salute per guadagnare salute” un incontro – laboratorio di progettazione di azioni di salute per il territorio di Mezzano al quale sono invitati cittadini, educatori e operatori della salute per confrontarsi e condividere idee per migliorare il benessere della comunità. Dopo l’introduzione di Maria Gloria Natali, presidente del consiglio territoriale, e di Robetta Mazzoni, direttrice del distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna, interverranno sul tema “Lavorare con la comunità per aumentare il benessere e la salute” i dottori Giulia Silvestrini, Gianluigi Sella e Cosetta Ricci, del dipartimento di Sanità pubblica. Seguirà un laboratorio di progettazione di azioni per la salute.