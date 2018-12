Festività natalizie, si potenzia il servizio di guardia medica: tutti gli orari

In occasione delle festività del mese di dicembre e gennaio, l’Ausl potenzierà, così come gli anni scorsi, il servizio di Continuità Assistenziale (cosiddetta Guardia Medica) mirato a prendere in carico i pazienti nei giorni festivi o in quelli nei quali non sono attivi gli ambulatori di medicina generale. Da sabato a martedì, quest'ultimo primo giorno del 2019, è previsto nella sede di via Missiroli, 10 l'apertura di un secondo ambulatorio di Guardia Medica sia al mattino che al pomeriggio (dalle 8 alle 20). Inoltre sarà attiva la Centrale operativa Continuità Assistenziale (il servizio che risponde alle telefonate degli utenti) con un medico in più dalle 8 alle 20.

A Faenza e Lugo è prevista l'apertura degli ambulatori di Continuità Assistenziale dalle 8:30 alle 14. Le Case della Salute del territorio provinciale saranno aperte anche sabato. Nell'ultimo giorno dell'anno il Centro di Medicina e Prevenzione di Via Fiume Abbandonato 134 chiuderà alle ore 14.