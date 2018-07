Punti nascita, interviene l'Ausl: "Parti sicuri in ogni ospedale della Romagna"

Si continua a parlare dei punti nascita degli ospedali di Faenza e Lugo, e questa volta a intervenire sul tema è direttamente l'Ausl Romagna: "Pur in un contesto di numero di parti in costante riduzione, la questione della sicurezza di quelli che attualmente vi si effettuano è non solo garantita da tutte le azioni messe in campo finora, ma è anche tenuta sotto costante e attento monitoraggio - precisano dall'azienda sanitaria - Vi è in primo luogo già da tempo, a monte, una rigorosa selezione delle partorienti rispetto al livello di rischio della gravidanza, con avvio di quelle a più alto rischio direttamente a Ravenna o ad altri centri di riferimento, per cui è errato affermare che le gravidanze a rischio a Lugo e Faenza costituiscono un problema, poichè non vi hanno luogo".

L'Ausl evidenza poi come, più in generale, "i livelli di sicurezza siano garantiti dalla presenza in entrambi i centri, di tutti i requisiti previsti dalle normative e relative all’accreditamento, che prevedono fra l’altro la presenza di un pediatra nell’arco della 24 ore. I pediatri operanti appartengono tutti alla medesima equipe che lavora a rotazione negli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza, assicurando in questo modo il mantenimento di adeguati standard di competenza professionale. Stessa cosa vale per i ginecologi che, appartenendo a un’unica equipe e in virtù delle recenti disposizioni in merito, ruotano sempre di più sulle diverse sedi, mantenendo alti i livelli di competenza sulle diverse metodiche, parti cesarei compresi. Per questi ultimi poi è stata emanata recentemente una specifica procedura proprio per consentire, in determinati casi, di partorire con questa modalità, in assoluta sicurezza, anche presso i centri nascita di Faenza e Lugo. Sono poi pienamente operativi per l’ambito territoriale di Ravenna, nei casi previsti, i protocolli per il trasferimento in urgenza della partoriente e/o del neonato verso il centro aziendale più attrezzato. Si può dunque affermare - conclude l'azienda rassicurando la popolazione - che la sicurezza dell’assistenza viene sempre garantita in ogni punto attivo della realtà territoriale dell’Ausl Romagna, indipendentemente dal costo in termini di risorse economiche e umane necessario per conseguirla".