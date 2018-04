Guardia medica potenziata per il ponte del 1 maggio: tutti gli orari

Servizi di guardia medica potenziati in occasione del lungo ponte del 1 maggio (sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile e 1 maggio). La centrale operativa della continuità assistenziale sarà potenziata con un medico in più per turno in tutte e quattro le giornate in orario diurno (ore 8 – 20). Inoltre, presso la sede di Ravenna (via Missiroli, 10 – ambulatorio aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 20), per tutte e quattro le giornate il personale medico sarà raddoppiato rispetto alla normale dotazione. Infine, nelle medesime giornate, gli ambulatori di Faenza (via Golfieri, 9) e Lugo (via Dante, 10) saranno operativi, oltre che dalle 14:30 alle 18:30, anche al mattino dalle 8,30 alle 14.