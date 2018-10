Settimana mondiale per l’allattamento: tra gli eventi anche il flash mob "Allattiamo Insieme"

“Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”. Questo l’invito esteso a tutte le mamme del territorio romagnolo per sostenere l’allattamento al seno, in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento (1-7 ottobre). “Flash Mob Allattiamo insieme” è una iniziativa promossa per il sesto anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata in Romagna dall’Azienda USL in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio e i Gruppi di sostegno all’allattamento al seno. Chiunque può partecipare, meglio se indossa una maglietta bianca, che è uno dei segni “di riconoscimento” della campagna. L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Saranno infatti presenti gli operatori delle Pediatrie di Comunità e dei Consultori Familiari dell’Ausl per rispondere alle domande e fornire un aiuto professionale a tutte le mamme presenti.

A Ravenna il Flash mob si svolgerà mercoledì 3 ottobre, alle ore 9, nel giardino pubblico “Pippi Calzelunghe” (angolo Via San Mama – Via Berlinguer). In caso di pioggia, ritrovo presso il porticato del Consultorio di Via Berlunguer 11. A seguire, dalle ore 10.30, nella sala Buzzi del Consultorio, Tavola rotonda “Allattamento… non solo. Le scelte consapevoli iniziano ancor prima del concepimento”. Interverranno: Ouidad Bakkali Assessore del Comune di Ravenna; Renata Bortolus Ginecologa AO Universitaria Verona; Federico Marchetti Direttore U.O.C. Pediatria Ravenna; Giuliana Monti Direttore U.O. Pediatria di Comunità Ravenna; Claudia Mosciatti Coordinatrice Centro per le Famiglie; Ivonne Zoffoli Direttore U.O.C. Consultori Familiari di Ravenna. Modera l’incontro, Claudia Muratori Pediatra di Ravenna.

Altre iniziative nel corso della Settimana Mondiale per l’allattamento

‘Allat-TI-Amo’. Insieme, di Comune in Comune, per promuovere l’allattamento al seno. Ciclo di incontri gratuiti promossi da Comuni della Provincia di Ravenna, Centri per le famiglie, Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Ravenna - Ausl Romagna, Associazioni di Volontariato del territorio e rivolta alle mamme e a tutta la comunità.

Ad Alfonsine, mercoledì 3 ottobre alle ore 10, all’Asilo Nido Cavina (Via Spello) incontro gratuito “Allattamento e inserimento al nido: costruire alleanze tra servizi e famiglie”,con la partecipazione di operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare, della Pediatria di Comunità e con l'Associazione Koallattiamo. Durante l'iniziativa sarà presente anche uno spazio informativo del progetto “Nati per leggere” a cura della Biblioteca Pino Orioli di Alfonsine.

A Lugo giovedì 4 ottobre, alle ore 10, al Centro per le Famiglie (Viale Europa 128). Incontro gratuito “Il ruolo del papà quando la mamma allatta”, con la partecipazione di operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare, della Pediatria di Comunità e con l'Associazione Koallattiamo. Durante l'iniziativa sarà presente anche uno spazio informativo del progetto “Nati per leggere” e “Nati per la musica” a cura delle Biblioteche Trisi Sezione Ragazzi. Venerdì 5 ottobre, alle ore 10, al Centro per le Famiglie (Viale Europa 128) incontro gratuito “Genitori si diventa. Il bambino nei primi mesi di vita: il sonno, il pianto, le prime scelte educative”. Incontro a cura degli operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le Famiglie.

A Faenza venerdì 5 ottobre, dalle ore 17 alle 19, al Centro per le Famiglie (Via San Giovanni Bosco 1, piano terra, aula 3) incontro gratuito “Allattamento e autonomia. Incontro rivolto a mamme e papà per sfatare luoghi comuni, vizi e pregiudizi” con Alessandra Bortolotti, psicologa esperta del periodo perinatale e scrittrice. Sabato 20 ottobre-, dalle ore 17 alle 19 al Centro per le Famiglie (Via San Giovanni Bosco 1, piano terra, aula 3) incontro gratuito Cerchio delle Mamme del Gruppo Allattando a Faenza “Uso consapevole del ciuccio e del biberon”. L'incontro fornirà il punto di vista di Roberta Caroli Logopedista e di Letizia Bompiani Odontoiatra sull'uso di questi supporti.

A Castel Bolognese, sabato 27 ottobre, dalle ore 10 alle 12, alla Biblioteca Comunale "Luigi Dal Pane" (Piazzale Poggi 6) incontro gratuito Cerchio delle Mamme del Gruppo Allattando a Faenza per parlare di allattamento, supporti e pannolini lavabili. Sono benvenuti i papà, le nonne, gli amici e i neonati. Sabato 1 dicembre, dalle ore 17 alle 19, al Centro per le Famiglie (Via San Giovanni Bosco 1 , al secondo) incontro gratuito Cerchio Speciale del Gruppo Allattando a Faenza per parlare di Allattamento difficili ovvero: allattare in TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e nelle situazioni complesse. Condivisione di esperienze di mamme e papà per individuare strategie e risorse. Saranno presenti mamme volontarie di associazioni del territorio che daranno la loro testimonianza.