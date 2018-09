"Tempi d'attesa di oltre un anno per un'operazione in ospedale": la denuncia del consigliere

"Lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche e soprattutto per le operazioni. È quello che accadrebbe da diversi mesi all'ospedale degli Infermi di Faenza, dove negli ultimi tempi si erano sollevate anche polemiche legate al paventato rischio chiusura dei reparti di pediatria e di ostetricia". Lo denuncia Andrea Liverani della Lega nord, che in un'interrogazione chiede di sapere quali siano i tempi di attesa nell'ospedale faentino.

"Alcuni cittadini hanno lamentato, per esempio, tempi superiori a un anno di attesa per un'operazione di cataratta - spiega il consigliere del Carroccio - Tempi di attesa così lunghi fanno sì che sempre più spesso i cittadini si rivolgano a istituti di sanità privata, i quali sotto lauto pagamento avviano le procedura di visita e di operazione in tempi molto ridotti rispetto a quelli della sanità pubblica". Per questo il consigliere interroga la giunta per sapere se quanto esposto corrisponda al vero e quali sono i tempi di attesa per le visite specialistiche e le operazioni nell'ospedale manfredo.