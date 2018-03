Weekend di Pasqua: si potenzia il servizio di Guardia Medica

Servizi di continuità assistenziale (meglio nota come guardia medica) potenziati in occasione delle festività pasquali (sabato, domenica e lunedì di Pasquetta). In primo luogo la centrale operativa della continuità assistenziale sarà potenziata con un medico in più per turno. Un medico in più sarà operativo anche nella sede di Ravenna (via Missiroli, 10 – ambulatorio aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 20) nelle giornate di sabato e domenica. Infine gli ambulatori di Faenza (via Golfieri, 9) e Lugo (via Dante, 10), saranno operativi oltre che dalle 14:30 alle 18:30, anche al mattino dalle 8,30 alle 14.