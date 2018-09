West Nile Virus, "Piano straordinario per riportare il fenomeno alla normalità"

"Avviare un piano straordinario per riportare il fenomeno alla normalità mettendo in campo tutte le procedure previste per la sorveglianza e la prevenzione della diffusione del West Nile virus". È la consigliera pentastellata Giulia Gibertoni a intervenire, con un’interpellanza rivolta al governo regionale, sul problema della diffusione del virus in Emilia-Romagna.

Sul problema dell’aumento di casi di questa malattia infettiva in regione, la consigliera del Movimento 5 stelle cita una nota divulgata dall’Ausl di Modena: "Se negli ultimi anni si è posta particolare attenzione alla zanzara tigre, contro la quale l’Ausl continua a raccomandare misure cautelative e trattamenti ad hoc, non si può dimenticare che la nostra zanzara comune (culex pipiens), oltre ad essere particolarmente fastidiosa, può essere portatrice di infezioni, come quelle causate dal virus di West Nile". Gibertoni sollecita quindi l’esecutivo regionale ad "avviare ricerche per trovare sistemi di lotta al fenomeno più efficaci e rispettosi dell’ambiente".

In Italia quest’anno si sta registrando un notevole incremento di casi di West Nile rispetto all’anno precedente. Alla data del 30 agosto 2018, i casi segnalati sono 334, di cui 131 manifestati in forma neuroinvasiva. Nel 2017 erano stati, complessivamente, 27 i casi gravi di West Nile. Ad oggi, i decessi attribuibili al virus West Nile sono 12, nella gran parte dei casi persone debilitate, anziane o con gravi patologie pregresse, dei quali ben tre nel ravennate: una 84enne faentina e un 85enne e un 83enne di Lugo. In tutto il territorio, oltre ai tre pazienti deceduti, sono stati segnalati altri sei casi. Le Regioni più interessate dalla diffusione del virus sono state Emilia-Romagna e Veneto.