Aperte le iscrizioni ai corsi della scuola d'arte per bambini, ragazzi e adulti

Sono aperte le iscrizioni ai corsi proposti dalla scuola comunale d'arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per bambini, ragazzi e adulti per l'anno scolastico 2018/2019, realizzati in collaborazione con l’associazione BiArt Gallery. Per i bambini dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia al terzo anno della primaria sarà proposto un corso di una lezione settimanale (giovedì ore 16.45-18.15), mentre bambini e ragazzi dalla classe quarta della primaria fino a tutta la scuola secondaria di primo grado potranno partecipare a una o due lezioni settimanali fra quelle proposte (lunedì, martedì e venerdì dalle 16.45 alle 18.45).

I corsi saranno presentati lunedì 1 ottobre alle 18.30 presso la scuola d’arte e le lezioni inizieranno il giorno successivo. Per quanto riguarda gli adulti, la scuola Ramenghi propone corsi annuali (figura dal vero, figura modellata, attività plastiche, incisione, pittura e pittura per adolescenti) e corsi brevi (disegno 1 e 2 e ceramica raku). La presentazione di tutti i corsi si terrà lunedì 29 ottobre alle 20, mentre le lezioni dei corsi annuali prenderanno il via da lunedì 6 novembre. Tutti i corsi prevedono il pagamento di una quota di iscrizione e di una retta di frequenza. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9 a Bagnacavallo.