Calendario scolastico 2018-2019: date d'inizio, fine e vacanze regione per regione

Settembre è alle porte e così la ripertura delle scuole. Come abbiamo già avuto modo di ricordare il calendario scolastico varia a seconda della Regione poiché dipende dalle esigenze dei territori e dalle decisioni del Consiglio regionale. Come ogni anno quindi ci saranno delle scuole che apriranno i cancelli in anticipo rispetto al solito, mentre altre hanno deciso di posticipare la data di rientro dalle vacanze estive di studenti e personale scolastico.

Quando inizia la scuola?

Val bene ricordare che rimane facoltà delle singole scuole effettuare adattamenti al calendario deciso dalle Regioni. I primi a rientrare sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano (il 5 settembre), seguiti da Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (il 10 settembre).

Rientreranno invece il 12 settembre in Campania, Lombardia, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, e il 13 settembre in Molise.

Il 17 settembre è la volta di Calabria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Liguria, Sardegna e Toscana, mentre gli ultimi a rientrare saranno gli studenti della Puglia, il 20 settembre 2018.

Quando sono chiuse le scuole: tutti i giorni di chiusura

Il calendario scolastico 2018-2019 oltre alle festività nazionali, come Natale, Pasqua, prevede alcuni ponti che differiscono però a seconda delle regioni. Qui li abbiamo analizzati uno per uno.

Le scuole di tutta Italia ovviamente resteranno chiuse nei giorni delle festività nazionali:

Festa di Ognissanti : l'1 novembre 2018 cade di giovedì ed è molto probabile che le scuole concedano il ponte il 2 novembre , specialmente per gli studenti che frequentato istituti chiusi il sabato;

: l'1 novembre 2018 cade di giovedì ed è molto probabile che le scuole concedano il , specialmente per gli studenti che frequentato istituti chiusi il sabato; Festa dell’Immacolata : l'8 dicembre 2018 cade di sabato;

: l'8 dicembre 2018 cade di sabato; inizio vacanze di Natale : il 25 dicembre 2018 cade di martedì quindi le scuole chiuderanno venerdì 21 dicembre 2018;

: il 25 dicembre 2018 cade di martedì quindi le scuole chiuderanno venerdì 21 dicembre 2018; rientro dalle vacanze di Natale : tutti a scuola dopo l'Epifania, nel 2019 la festa della Befana del 6 gennaio cade di domenica, gli istituti pertanto riapriranno lunedì 7 gennaio 2019;

: tutti a scuola dopo l'Epifania, nel 2019 la festa della Befana del 6 gennaio cade di domenica, gli istituti pertanto riapriranno lunedì 7 gennaio 2019; inizio vacanze di Pasqua : la Pasqua 2019 cade domenica 21 aprile 2019 pertanto l'ultimo giorno di scuola sarà giovedì 18 aprile 2018. In alcune Regioni il rientro dalle vacanze di Pasqua cade martedì 23 aprile, ma alcuni studenti potranno rientrare direttamente venerdì 26 aprile 2019 subito dopo la Festa della Liberazione del 25 aprile);

: la Pasqua 2019 cade domenica 21 aprile 2019 pertanto l'ultimo giorno di scuola sarà giovedì 18 aprile 2018. In alcune Regioni il rientro dalle vacanze di Pasqua cade martedì 23 aprile, ma alcuni studenti potranno rientrare direttamente venerdì 26 aprile 2019 subito dopo la Festa della Liberazione del 25 aprile); Festa dei lavoratori: mercoledì 1° maggio tutti a casa per la festa del lavoro.

Niente ponte di anticipo d'estate per la Festa della Repubblica: nel 2019 il 2 Giugno cade di domenica.

Viste le principali festività, ora vediamo il calendario scolastico Regione per Regione ricordando inoltre come sono previsti particolari chiusure in base alle festività regionali o comunali come nel caso delle festività patronali.

Calendario scolastico Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 7 giugno 2019

: 7 giugno 2019 Ponte Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre al 5 gennaio

: dal 24 dicembre al 5 gennaio Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile

Calendario scolastico Valle d'Aosta

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e il 3 novembre

: 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Carnevale : 4 e 6 marzo 2019

: 4 e 6 marzo 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 24 aprile 2019

: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Fiera di Sant’Orso: scuole chiuse mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019

Calendario scolastico Piemonte

Primo giorno di scuola : 10 settembre 2018

: 10 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e 3 novembre 2018

: 2 e 3 novembre 2018 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 25 aprile 2019

: dal 18 aprile al 25 aprile 2019 Vacanze di Carnevale: dal 2 al 6 marzo

Calendario scolastico Lombardia

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019

: 8 giugno 2019 Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Carnevale : 8 e 9 marzo 2019

: 8 e 9 marzo 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola : 10 settembre 2018

: 10 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Carnevale : dal 4 marzo al 6 marzo 2019

: dal 4 marzo al 6 marzo 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Liguria

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e 3 novembre 2018

: 2 e 3 novembre 2018 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 20 aprile 2019

: dal 18 aprile al 20 aprile 2019 Ponte del 25 aprile: le scuole resteranno chiuse anche il 26 e il 27 aprile 2019

Calendario scolastico Trentino Alto Adige

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e 3 novembre 2018

: 2 e 3 novembre 2018 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 27 aprile 2019

Calendario scolastico Veneto

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e il 3 novembre

: 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Carnevale : 4 e 6 marzo 2019

: 4 e 6 marzo 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Calendario scolastico Toscana

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Calendario scolastico Umbria

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : 2 e 3 novembre 2018

: 2 e 3 novembre 2018 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Marche

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019

: 8 giugno 2019 Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 novembre

: scuole chiuse anche il 2 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Lazio

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019

: 8 giugno 2019 Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Calendario scolastico Abruzzo

Primo giorno di scuola : 10 settembre 2018

: 10 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019

: 8 giugno 2019 Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 24 aprile 2019

: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Vacanze di Carnevale: 4 e 5 marzo

Calendario scolastico Campania

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 24 aprile 2019

: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Vacanze di Carnevale : 4 e 5 marzo

: 4 e 5 marzo Altre vacanze: 26 e 27 aprile

Calendario scolastico Basilicata

Primo giorno di scuola : 10 settembre 2018

: 10 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 24 aprile 2019

: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Vacanze di Carnevale: 4, 5 e 6 marzo 2019

Calendario scolastico Molise

Primo giorno di scuola : 13 settembre 2018

: 13 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 23 aprile 2019

: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Altre vacanze: 24 aprile 2019

Calendario scolastico Calabria

Primo giorno di scuola : 17 settembre 2018

: 17 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019

: 8 giugno 2019 Ponte di Ognissanti : 2 e 3 novembre 2018

: 2 e 3 novembre 2018 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Puglia

Primo giorno di scuola : 20 settembre 2018

: 20 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 23 aprile 2019

: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Altri giorni di chiusura: 24 aprile 2019

Calendario scolastico Sicilia

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2018

: 12 settembre 2018 Ultimo giorno di scuola : 11 giugno (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

: 11 giugno (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Vacanze di Natale : dal 22 dicembre al 6 gennaio

: dal 22 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Calendario scolastico Sardegna

Primo giorno di scuola : 17 settembre

: 17 settembre Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2019 (30 per le scuole dell’infanzia)

: 8 giugno 2019 (30 per le scuole dell’infanzia) Ponte di Ognissanti : scuole chiuse anche il 2 novembre

: scuole chiuse anche il 2 novembre Vacanze di Carnevale : scuole chiuse il 5 marzo

: scuole chiuse il 5 marzo Vacanze di Pasqua : dal 18 aprile al 23

: dal 18 aprile al 23 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 5 gennaio

Non sono invece previsti ponti per l’Immacolata (che cade di sabato), per il 1° maggio (mercoledì) e per il 2 giugno (domenica). Qui il dettaglio delle festività e dei ponti per l'anno scolastico 2018/2019