Completato il rifacimento della centrale termica della scuola di Fusignano

Sono terminati martedì 18 settembre i lavori per il rifacimento della centrale termica del plesso scolastico di Fusignano. Gli interventi hanno portato alla sostituzione dell’impianto in uso finora, giunto ormai a fine vita, con un moderno sistema modulare a condensazione ed alta efficienza energetica.

"Abbiamo dotato le nostre scuole di un impianto moderno e sicuro per far stare gli studenti del nostro territorio in un luogo ancora più accogliente - ha dichiarato il sindaco di Fusignano Nicola Pasi - Grazie alla nuova centrale termica facciamo un notevole passo avanti in tema di risparmio energetico e sicurezza della scuola". I lavori hanno previsto un investimento di 250mila euro, con un cofinanziamento del 30% nell’ambito del Por.Fesr asse 4. Il progetto per il rifacimento della centrale termica si è infatti classificato al terzo posto nella graduatoria regionale.