Educazione civica nelle scuole, anche il sindaco di Fusignano firma la proposta

Sabato 28 luglio il sindaco di Fusignano Nicola Pasi e la giunta comunale hanno firmato la proposta per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta di legge, sostenuta dall’Anci, mira a reintrodurre l’educazione civica come disciplina autonoma con propria valutazione, nei curricula e nei piani di studio, affidandone l’insegnamento a docenti abilitati. In particolare, la proposta si pone il duplice obiettivo di formare i giovani cittadini al senso di responsabilità e al rispetto reciproco e di promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria. Tutto ciò con l’obiettivo di lavorare alla formazione di “cittadini consapevoli” partendo dai banchi di scuola con lo studio della Costituzione, degli elementi di educazione civica, dello studio delle istituzioni dello Stato e dell’Unione europea, dei diritti umani, dell’educazione alla legalità e dell’educazione ambientale.

La proposta di legge è stata consegnata alla cancelleria della Corte di Cassazione con seguente pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In questa fase si procede con la raccolta di almeno 50mila firme per la presentazione in Parlamento. Chi desidera partecipare alla raccolta firme può presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Fusignano negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.45, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 12.