Il primo giorno di scuola inizia con le erbacce alla Martiri del Montone

Erba alta alla scuola elementare Martiri del Montone, a Roncalceci. La segnalazione è del locale comitato cittadino. "Abbiano notato la situazione nei giorni scorsi, ma eravamo certi che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto allo sfalcio ed alla sistemazione di tutta l’area del giardino della scuola entro la data di apertura dell'anno scolastico, ma l’area destinata allo svago, al gioco ed alla ricreazione dei nostri piccoli risulta ancora invasa da erbacce che hanno ormai raggiunto un'altezza considerevole avvolgendo e soffocando anche alberi ed arbusti ornamentali". "Adesso è ora di sfalciare l'erba - è il richiamo -. Ci rivolgiamo quindi al Consiglio Territoriale, all’amministrazione ed all’assessorato competente affinchè intervengano celermente per ridare un aspetto consono e decoroso all’edificio scolastico, anche perchè in queste condizioni potrebbe essere rifugio di insetti: zanzare tigre, culex ed altro. Per ora una nota sul registro ed uno zero in condotta meritato".