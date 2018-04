Imparare a saldare metalli anche per mezzo del computer. Gli allievi del corso di operatore meccatronico della Scuola Arti e Mestieri Pescarini hanno disputato, nella loro sede di Ravenna nei giorni scorsi, una gara di simulazione di saldatura organizzata da Randstad, l’agenzia per il lavoro che coinvolge le scuole in diverse iniziative per avvicinarle sempre di più al mondo del lavoro. Tra gli istituti tecnici di Ravenna quest’anno la scelta di Randstad di far partecipare studenti ad attività ludico-didattiche è caduta sulla Pescarini che ha risposto con 25 suoi allievi alle prese con il simulatore. Sono stati cinque gli allievi premiati per aver conseguito il miglior punteggio nella prestazione, valutata attraverso criteri tecnici, quali ad esempio la precisione e la velocità della saldatura. Si sono qualificati primi ex equo Omar Abdel Hady, Vladzislan Artsemenka, secondi ex equo Giacomo Gerlanda e Marian Razvan Pocol, terzo Giuseppe Cuccia. Nel corso di una breve cerimonia sono stati premiati da Randstad con un kit contenente attrezzi del mestiere.