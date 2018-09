Iscrizioni aperte al corso per tecnico superiore per la gestione degli impianti energetici

"Affronta il futuro con energia" è lo slogan che rilancia l’istituzione del corso biennale post diploma per Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici, le cui iscrizioni sono aperte fino al 16 ottobre. Il titolo, rilasciato dai corsi ITS, è riconosciuto in tutto il territorio nazionale ed europeo e corrisponde al quinto livello EQF dell’Unione Europea.

Il corso, che si svolgerà nell’Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini, è rivolto a giovani in possesso del diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea e può costituire una buona occasione formativa per gli universitari “fuori corso” o per i diplomati in attesa di occupazione e rappresenta un’importante opportunità di inserimento occupazionale.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’attivazione del corso anche per il biennio 2018/2020 – sostiene l’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani - e spero che i giovani in possesso dei requisiti richiesti non si facciano sfuggire un’occasione formativa che ha risvolti pratici e concreti in un mondo del lavoro sempre più interessato ai temi energetici e ambientali”.

Per consentire la migliore conoscenza del programma di studi e delle opportunità del corso sono stati fissati due open day che si terranno nell’Istituto tecnico Nullo Baldini, sabato 22 settembre e sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 12.30. All’incontro del 6 ottobre interverrà lo stesso assessore Cameliani. Saranno inoltre presenti ad entrambe le giornate informative il direttore del corso, Lilia Pellizzari, esponenti degli Enti di formazione, studenti e diplomati del corso stesso. Per l’iscrizione gli interessati possono scaricare la domanda e consegnarla o spedirla alla segreteria organizzativa: Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini via Marconi 2, tel. 0544404002. L’attività didattica è suddivisa in quattro semestri e si concluderà entro luglio 2020. Sono previste 2000 ore di attività, delle quali circa 800 di tirocinio e project work, realizzati in stretto raccordo con le aziende del settore di riferimento, anche all'estero; oltre il 70% delle attività di docenza sono affidate a esperti provenienti dal mondo imprenditoriale, il restante a docenti universitari o della scuola. Oltre al diploma di Tecnico Superiore è possibile acquisire gratuitamente le certificazioni ECDL e linguistica Inglese B2, per tutte le attività didattiche e di stage non sono previsti costi per i corsisti.

Il Tecnico superiore opera nell’analisi e nella gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’energia collaborando anche con l’Energy Manager aziendale e in prospettiva potendone assumere anche il ruolo. Opera nell’ambito del team che si occupa della manutenzione degli impianti, conoscendone le diverse tipologie e contribuendo ad applicare le procedure appropriate nei casi di anomalie di processo, programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta l’affidabilità, esegue verifiche strumentali e di funzionamento, con particolare riguardo all’efficienza e al risparmio energetico. Raccoglie dati sulle prestazioni energetiche degli edifici, dei processi e degli impianti produttivi ed esegue proposte di analisi e di valutazione. Nella realizzazione di tutte le sue attività professionali, controlla l’applicazione della legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali e regionali. Nelle imprese di impiantistica opera nell’ambito dell’ufficio tecnico, anche su commesse esterne e nelle imprese energivore collaborando con le figure di responsabilità.