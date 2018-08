Le giovani 'magliette gialle' creano un murales "interattivo" in biblioteca

Si è conclusa venerdì l'opera delle magliette gialle impegnate a realizzare nella biblioteca Valgimigli di Santo Stefano, sotto la guida della pittrice Stefania Salti ed in collaborazione con l'associazione RibellArti e la biblioteca Classense, un murales davvero originale, dal titolo “Il mio sogno è...”. Le pareti dell'ingresso sono state tappezzate di pagine di libri bianche, sulle quali ciascuno potrà scrivere i propri sogni. Da oggi, andando in biblioteca, sarà possibile trasformare quel muro in un grande quadro in divenire, animato dai sogni e dai desideri di tutti.