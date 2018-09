Meccanici, "oss" e tanto altro: al via i corsi professionali gratuiti per ragazzi e adulti

Ripartono martedì 17 settembre i corsi di formazione professionale alla Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri, nelle sedi di Ravenna e Faenza, con un totale di 83 nuovi allievi. L’offerta formativa gratuita, dedicata ai ragazzi di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, comprende il corso per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione (sede di Ravenna) che quest’anno vedrà rinnovato il proprio laboratorio di motoristica. Lo scopo è quello di simulare la realtà lavorativa attuale: il laboratorio sarà quindi suddiviso nelle aree di lavoro che compongono una reale officina meccanica, inclusa l’area accettazione, ormai sempre più informatizzata.

Gli allievi, inoltre, lavoreranno in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento del team working e dei processi di problem solving di gruppo, competenze sempre più richieste anche nell’ambito delle mansioni operative. In partenza, anche i corsi per Operatore Impianti Termoidraulici e Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici (sedi di Ravenna e Faenza), figure professionali che quest’anno registrano un forte aumento di richiesta da parte delle aziende del territorio romagnolo, e che vedono un tasso di occupazione pari all’89% a sei mesi dalla qualifica, il cui conseguimento vedrà impegnati, a giugno 2019, centocinque allievi.

Iscrizioni in crescita per la prima edizione annuale del corso a pagamento per Operatore Socio Sanitario, figura lavorativa che assume ogni anno un’importanza sempre maggiore nell’ambito delle professioni socio assistenziali. Il corso si rivolge a persone maggiorenni, residenti in regione o con regolare permesso di soggiorno ed in possesso del titolo di licenza media. Ha una durata annuale e prevede 450 ore di stage. La riqualifica per Operatore Socio Sanitario, rivolta a persone con almeno una anno di esperienza maturata negli ultimi tre anni in un servizio socio sanitario, è in partenza il 17 Settembre alla sede di Ravenna.