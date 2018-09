Open Day al Museo Internazionale delle Ceramiche per presentare le attività didattiche

Una giornata aperta a tutti gli insegnanti per presentare le attività educative del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza del prossimo anno scolastico. Martedì 11 settembre, dalle 14 alle 18, tutti gli insegnanti che lo vorranno potranno sperimentare in prima persona le attività didattiche proposte dal Mic di Faenza con un laboratorio ceramico condotto da Dario Valli, responsabile di laboratorio e, a seguire, una visita guidata alle collezioni del MIC e alla mostra “Ceramics Now”.

Sono tante le proposte didattiche del nuovo anno. Tra le novità diversi workshop sulla ceramica contemporanea legati alla mostra in corso “Ceramics Now” in corso fino al 14 ottobre e tantissimi laboratori ceramici dedicati alle civiltà precolombiane, a cui è dedicata la prossima mostra in programma al MIC dal titolo "Aztechi, Maya, Inca e le culture dell'America Latina" (11 novembre 2018 - 28 aprile 2019). Fischietti, amuleti, vasi rituali, il calendario Maya sono solo un esempio delle tante proposte che si potranno trovare.

Dal 23 settembre, dalle 15 alle 17, riprendono inoltre le proposte delle “Domeniche in Famiglia”, laboratori creativi dove tutta la famiglia può giocare insieme manipolando la ceramica. Il primo appuntamento dal titolo “Città visibili, città invisibili”, utilizza la tecnica della finta trafila per costruire un panorama di città, uno skyline o un paesaggio per raccontare storie di città fantastiche. La prenotazione è obbligatoria sia per partecipare all’Open Day che per le Domeniche in famiglia all'indirizzo didattica@micfaenza.org (nome, cognome, recapito telefonico) oppure telefonare a 0546697311.

Programma dell’Open day

Dalle 14 alle 15.45: laboratorio ceramico condotto da Dario Valli, responsabile di laboratorio;

Ore 16 alle 18: una visita guidata alle collezioni del MIC e alla mostra “Ceramics Now” condotta da Monica Gori;

La coordinatrice didattica Lisa Rodi e le operatrici Antonella Bassenghi ed Agnese Bassi saranno a disposizione durante la giornata per chiarimenti ed eventuali.