Palestra del liceo fuori uso, danni più gravi del previsto: stop agli allenamenti

In relazione ai problemi di agibilità della palestra della sezione scientifica del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, che hanno obbligato in questi giorni a decretarne una prima parziale chiusura, le verifiche effettuate nel corso della mattinata di mercoledì hanno rivelato una situazione più grave rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

La Provincia di Ravenna, proprietaria della palestra, ha pertanto informato il Comune di Faenza circa la necessità di dover procedere nel corso della prossima settimana a una indagine strumentale in grado di definire con esattezza l'estensione e la gravità dei problemi al solaio di copertura, che appare compromesso in più punti. Fino a quando non saranno noti i risultati delle indagini e dei lavori necessari, per ragioni di sicurezza a partire da giovedì 20 settembre la palestra non potrà essere utilizzabile nè per le attività scolastiche nè per quelle sportive.

"La chiusura forzata della palestra dello scientifico creerà disagi non da poco, ne siamo consapevoli - commenta l'assessore allo sport e lavori pubblici Claudia Zivieri - In queste ore stiamo convocando attorno a un tavolo le società sportivi e i gestori degli impianti per conto del Comune. Le palestre faentine sono ampiamente utilizzate in tutte le fasce orarie, in un difficile equilibrio fra le esigenze delle numerose società sportive. Non sarà facile trovare le soluzioni alternative che in questa fase possano soddisfare tutti. Confido si comprenda che si tratta di una situazione d'emergenza. Allo stesso tempo garantisco che insieme alla provincia faremo di tutto per cercare di ridurre al minimo i tempi necessari perché la palestra torni di nuovo usufruibile".