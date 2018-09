Partono i lavori di miglioramento sismico nella scuola elementare 'Pascoli'

Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare “Giovanni Pascoli” di Sant’Agata sul Santerno. L’intervento viene effettuato nella parte di fabbricato in corrispondenza del vano scale e delle parti adiacenti. I lavori serviranno per il consolidamento della muratura e all’adeguato collegamento della stessa alle restanti porzioni di fabbricato. Inoltre, il cortile è stato diviso in modo che ci sia un accesso separato e sicuro per gli alunni. All'interno il vano scala è stato completamente isolato dal resto dell'edificio. I lavori sono effettuati dalla ditta Pignataro Costruzioni Generali srl di Salerno e hanno un costo di 49mila euro più Iva, finanziati grazie a un contributo statale per il miglioramento sismico delle scuole. Gli interventi dureranno circa 40 giorni.