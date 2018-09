Premiati i migliori studenti del corso di laurea in Chimica e tecnologie per l'ambiente

Si sono riunite nei giorni scorsi presso la sede del corso di laurea faentino in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali le commissioni per decidere l’assegnazione dei premi di studio ai migliori studenti del corso. I premi per gli studenti del primo anno - di 1.000 euro ciascuno - messi a disposizione dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, sono stati aggiudicati da Erika Barbi, Matteo Tesselli, Andrea Falchi e Danny Panzavolta.

I premi per gli studenti del secondo e terzo anno, sempre di 1.000 euro ciascuno, sono stati invece messi a disposizione da aziende e enti sostenitori del corso di laurea, in particolare Cerdomus, Comune di Faenza, Cooperativa Ceramica di Imola, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Hera, Sacmi Imola e Vetriceramici Ferro. Questi gli studenti vincitori: Giacomo Mantellini, Manuel Trerè, Giuseppe Bagnara, Martina Salsi, Francesco Tognacci, Brenno Graziani, Giulia Magnani, Paola Natali, Davide Mazzoli e Alessandro Covolo.

I premi saranno consegnati durante la cerimonia di conferimento delle nuove lauree programmata mercoledì 10 ottobre presso la sede del corso, nella sala conferenze di Romagna Tech, in via Granarolo 62 a Faenza.