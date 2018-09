Prove Invalsi 2018-2019: le novità, le date e il calendario degli esami

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 ci saranno le prove Invalsi: di recente il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il calendario delle prove d’esame per l’anno scolastico che sta per iniziare. Tra le principali novità di quest’anno c’è sicuramente il fatto che siano diventate requisito d’ammissione all’esame, ma non incideranno sulla votazione finale; altra novità riguarda le prove "computer based" della classe terza nella scuola secondaria di I grado per tre ambiti disciplinari: italiano, matematica e inglese.

Le prove invalsi 2018-2019 si svolgeranno nelle seguenti classi del territorio nazionale: II e V scuole primarie; III scuole secondarie di primo grado (ex terza media); II scuole secondarie di secondo grado e V scuole secondarie di secondo grado (prova d’inglese a partire dall’a.s. 2018-19).

Le date e il calendario completo delle prove invalsi 2018-2019

II primaria (prova cartacea):

Italiano: 6 maggio 2019

Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019

Matematica: 7 maggio 2019

V primaria (prova cartacea):

Inglese: 3 maggio 2019

Italiano: 6 maggio 2019

Matematica: 7 maggio 2019

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT):

Italiano, Matematica e Inglese: classi non campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019; classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT):

Italiano, Matematica: classi non campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019; classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT):

Italiano, Matematica e Inglese: classi non campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019; classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019.