Quattro nuove aule per accogliere fino a cento studenti: ampliata la scuola primaria

Stanno per volgere al termine i lavori di ampliamento della scuola primaria Codazzi-Gardenghi di Lugo. Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire dall'avvio dell'anno scolastico, mentre il completamento delle nuove aule avverrà entro dicembre.

I lavori hanno portato alla realizzazione di quattro nuove aule per la didattica al primo piano, soprelevando la parte bassa della mensa nel lato di via Lino Guerra. Una di queste aule avrà una destinazione polivalente, mentre le altre saranno utilizzate per attività laboratoriali. In tutto potranno accogliere fino a cento studenti. Sono stati inoltre inseriti i cappotti termini e un sistema di raffrescamento e riscaldamento a pompa di calore, alimentato con un impianto fotovoltaico dedicato. L’importo complessivo è di 500mila euro, come previsto dal piano degli investimenti del Comune di Lugo 2018-2020.

La scuola elementare “Codazzi-Gardenghi” è stata realizzata in più fasi, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando è stata costruita la prima parte dell’edificio a due piani. In seguito è stata ampliata, prima in corrispondenza dell’ingresso e poi con quattro nuove aule con il ricavo complessivo di 12 spazi per aule, laboratori e segreteria. Negli anni ’80 è stato poi ampliato nuovamente l’edificio con l’aggiunta di cinque nuove aule al piano terra e altrettante al primo piano. All’inizio degli anni 2000, infine, è stato realizzato un ulteriore corpo di fabbrica, comprendente la mensa al piano terra, quattro aule e un laboratorio al primo piano. Negli stessi anni è stata inserita anche la palestra.