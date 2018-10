Scuola, aperte le iscrizioni a "La Grande Macchina del Mondo"

La Grande Macchina del Mondo giunge al suo nono anno e continua a rinnovare i propri progetti di educazione ambientale presso le scuole di ogni ordine e grado nei territori in cui opera. Fino al 20 ottobre gli insegnanti delle scuole del territorio servito da Hera potranno iscrivere le proprie classi alle iniziative didattiche de La Grande Macchina del Mondo sul sito www.gruppohera.it/scuole. Il progetto ambientale di Hera propone un ricco ventaglio di offerte con 39 percorsi didattici a tema acqua, energia o ambiente, molti nuovi, altri con approcci, metodologie e strumenti completamente ripensati e riorganizzati.

Le attività sono studiate e strutturate per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo e secondo grado dei Comuni del ravennate. Accanto al ricco programma di laboratori scientifici, spettacoli, giochi e un nuovo concorso a premi che coinvolge anche i genitori. Il nuovo progetto è stato ampiamente rivisto per offrire a insegnanti e ragazzi nuovi stimoli, informazioni, approcci al mondo delle risorse attraverso laboratori, spettacoli, giochi di squadra.

Itinherario invisibile: tornano le visite reali e virtuali agli impianti

Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo di visite, virtuali e non, ai principali impianti gestiti da Hera. Gli alunni potranno vivere da vicino la gestione di servizi importanti per i cittadini.

I concorsi e i progetti che premiano le scuole

A sostituire i vecchi concorsi sui territori sarà “Ti piace l’idea?”, sfida di eco-idee che coinvolge per la prima volta i comitati dei genitori in buone pratiche per una scuola più green. Sono tante, dunque, le proposte in continua evoluzione, con il confronto costante tra insegnanti, educatori e studenti. Come sempre, le iscrizioni avvengono solo online collegandosi al sito www.gruppohera.it/scuole.