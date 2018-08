"Tutti a scuola", torna la colletta di articoli di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Sabato 1 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, davanti ai supermercati e alle cartolerie del comune di Russi si svolgerà l'iniziativa di solidarietà “Tutti a scuola”, promossa dalla Consulta del Volontariato con il coordinamento dell’assessorato ai servizi sociali, per permettere anche alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

La modalità di raccolta del materiale scolastico è simile a quella della colletta alimentare: nella giornata di sabato 1 settembre davanti ai supermercati e le cartolerie di Russi, Godo e San Pancrazio i volontari impegnati nell’iniziativa inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria. I supermercati all’esterno dei quali saranno presenti i volontari sono: Conad, via Salvo D'Acquisto n. 2 - Russi Conad City, via Gino Randi n. 47 - San Pancrazio Conad City, via Faentina Nord n. 282 - Godo Hanno inoltre aderito all’iniziativa le cartolerie: Cartoleria "Milleidee", corso Luigi Carlo Farini n. 57 - Russi Cartoleria "Mondo magico", corso Luigi Carlo Farini n. 78 - Russi Cartoleria Tabaccheria di Gianluca Zannoni, via Faentina Nord n. 114 - Godo Tabaccheria Cartoleria di Graziella Pagliaricci, via Gino Randi n. 6/1 - San Pancrazio.

Si possono donare quaderni, copertine, raccoglitori, cartelline con elastico, pastelli, pennarelli, matite, gomme, temperini, penne, colla stick, evidenziatori, album da disegno, diari etc. Il materiale raccolto verrà distribuito alle famiglie su indicazione dei servizi sociali e delle associazioni stesse prima dell’inizio dell’anno scolastico.