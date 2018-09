Ultimi giorni di sconti in cartolibreria per la "Settimana dello Studente 2018"

Si avvia a conclusione (lunedì 10 settembre è l’ultimo giorno) la quarta edizione della ‘Settimana dello Studente’, promossa dal sindacato Cartolibrai Confcommercio provincia di Ravenna. 12 i negozi della provincia che hanno aderito dell’iniziativa: in questi punti vendita è possibile acquistare zaini, astucci, diari, penne, colori, quaderni e tutto l’occorrente per la scuola, esclusi i libri di testo, con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. L'obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti proponendo un prezzo vantaggioso sul’acquisto del corredo scolastico, con l’aggiunta di assortimento, qualità e assistenza sugli acquisti, tipici dei negozi tradizionali.

In ambito scuole è da segnalare anche l’iniziativa de La Cassa di Ravenna Spa, che ha costituito un plafond di un milione di euro per finanziare l’acquisto di testi scolastici, vocabolari, cancelleria, corsi di lingua estera, nonché per conseguire la patente europea nell’uso del personal computer (Ecdl). L’iniziativa, a sostegno delle famiglie in questa delicata fase economica, avverrà mediante prestiti rimborsabili mensilmente per la durata massima di dodici mesi, per tutti gli studenti di età massima di 21 anni, in completa esenzione di tasso di interesse.

Le cartolibrerie della provincia che hanno aderito all’iniziativa

Faenza: Gaudenzi (viale Ceramiche 19/21 - Tel. 054622506); Il Matitone (via San Michele 2/a - Tel. 0546664323); Sorelle Resta (corso Mazzini 12 - Tel. 054621167)

Casola Valsenio: L’Angolo di Peter Pan (via Marconi 12/a - Tel. 054676254)

Brisighella: La Pergamena (via Maglioni 21 - Tel. 0546 81313); Wonderland (via Roma 25 - Tel. 3935557762)

Lugo: Acal (via Acquacalda 58 - Tel. 054524325)

Ravenna: De.Ca.Ra. (via Bassano del Grappa 41/a - Tel. 0544405009); La Politecnica (via Corrado Ricci 13 - Tel. 054432364); Mancini e Co. (via Faentina 28 - Tel. 0544500616); Punto Ufficio (via Gradenigo 2 - Tel. 0544423345); Salbaroli (via Gamba 16 - Tel. 054432032).