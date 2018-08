Un seminario in teatro per presentare il Piano della formazione 2018/2019

Venerdì 31 agosto il teatro comunale di Conselice, in via Selice 125, ospita dalle 8.30 il seminario di apertura dell’anno educativo 2018-2019. Un appuntamento importante e ricco di contenuti, a partire dalla presentazione del Piano della formazione dell’anno educativo 2018/2019, a cura del Coordinamento pedagogico e del Servizio interarea educativo, sociale, giovani.

I percorsi formativi presentati saranno rivolti al personale educativo e ausiliario e alle insegnanti e toccheranno temi fondamentali a supporto della pratica educativa e relazionale quotidiana in un’ottica di formazione permanente e qualificazione dell’offerta. A seguire, alle 10.15, è previsto l’intervento di un rappresentante del Gruppo nazionale di studio nidi - infanzia, un’associazione italiana che promuove l’approfondimento di tematiche della vita e della condizione sociale dei bambini piccoli, della cura e educazione nella prima infanzia, della qualità e delle prospettive delle scuole e dei servizi per l’infanzia. Il tema su cui interverranno è “La prevenzione nel burnout nel lavoro educativo: prendersi cura di chi cura”.

I lavori proseguiranno con la partecipazione di Daniele Novara, fondatore e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, pedagogista e autore. Approfondirà il metodo “ Litigare bene per insegnare a gestire i conflitti dei bambini ” di cui è ideatore. Concluderanno la mattinata il consigliere regionale Mirco Bagnari e il sindaco referente per le Politiche educative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Enea Emiliani. Il seminario, aperto a tutti coloro che sono interessati, è organizzato dal Coordinamento pedagogico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, delle cooperative sociali Zerocento e Il Cerchio e dal Centro per le famiglie.